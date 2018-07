Kehl, Sundheim – Streit auf Parkplatz

Kehl (ots) – Vermutlich dürfte unter anderem der vorangegangene Alkoholkonsum zweier 26 und 38 Jahre alten Männer am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße zu einem Streit geführt haben. Ersten Ermittlungen nach folgte der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung wenig später auch ein kurzer Schlagabtausch. Der jüngere der beiden Streithähne soll seinem Kontrahenten letztlich auch noch ein Fahrrad entwendet haben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

