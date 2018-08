Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Kehl (ots) – Ein Landwirt hat am Mittwochmittag eine Cannabisplantage in einem Maisfeld im Bereich des Gewanns `Hosterloh` entdeckt. Die umsorgten Pflanzen wurden von ihrem noch unbekannten Besitzer in der hochgewachsenen Nutzplantage versteckt und … Lesen Sie hier weiter…

