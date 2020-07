Kehl – Unfall mit Tram

Anzeige

Kehl (ots) – Ein 49-jähriger Fußgänger wurde nach einer Kollision mit der Tram in der Nacht auf Donnerstag schwer verletzt. Der durch Kopfhörer in seiner Wahrnehmung abgelenkte Mann dürfte kurz vor 1 Uhr, ohne auf die Tram zu achten, von der Straße „Am Läger“ über die Straßburger Straße in Richtung eines Fastfood Restaurants unterwegs gewesen sein. Der Tram-Fahrer erkannte den Fußgänger, hupte und reduzierte seine Geschwindigkeit. Trotzdem kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß, wonach der Endvierziger abgewiesen wurde und auf dem linken Fahrstreifen der Straße liegen blieb. Er musste durch hinzugeeilte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Straßburger Straße voll gesperrt. Ein in der Tram befindlicher Fahrgast blieb unverletzt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wichtige Hinweise der Polizei:

Die Ablenkung im Straßenverkehr führt zunehmen zu riskanten Situationen – auch wenn Fußgänger ablenkt sind. Zwei Drittel der Unfälle mit Stöpseln im Ohr oder Kopfhörern widerfahren Jugendlichen, fast 90 Prozent davon im städtischen Bereich, leider auch sehr schwere.

Unser Appell – für Ihre Verkehrssicherheit! Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Die Statussymbole von heute sind: Kopfhörer und Smartphone! Das ständige Dasein, Erreichbar sein, Onlinesein birgt lebensgefährliche Risiken.

Wer am Straßenverkehr teilnimmt, muss auch dafür sorgen, dass er Gefahren wahrnehmen und rechtzeitig reagieren kann. Wer mit lautem Radio oder Kopfhörer unterwegs ist, lenkt sich gleich mehrfach ab:

– gedanklich – das Gehör ist abgelenkt und – der Blick richtet sich dann nicht auf Gefahren, weil sie nicht mehr wahrgenommen werden

/ya /rie

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4647641 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4647641