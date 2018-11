Kehl – Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Kehl (ots) – Rund 8.000 Euro Schaden waren nach einem Unfall an der Kreuzung der Großherzog-Friedrich-Straße mit der Nibelungenstraße am Freitagmorgen zu bilanzieren. Gegen 8 Uhr übersah eine Autofahrerin, aus der Großherzog-Friedrich-Straße kommend, offenbar den Ford einer 45 Jahre alten Ford-Fahrerin, welche auf der bevorrechtigten Nibelungenstraße in Richtung Krankenhaus unterwegs war. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß wurde niemand verletzt, doch war für die Autos der Dienst von Abschleppunternehmen erforderlich.

