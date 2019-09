Kehl – Unfall unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Kehl (ots) – In der Hauptstraße kam es am Montagmorgen gegen 3:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Alfa Romeo war auf dem Weg in Richtung Innenstadt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Verkehrsschild sowie einer Grundstücksmauer kollidiert. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vom Polizeirevier Kehl fest, dass der Unfallfahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Da Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausliefen und außerdem das Fahrzeug zunächst stark rauchte war die Feuerwehr Kehl mit drei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort. Den 32-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4369625