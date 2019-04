Kehl – Unfallflüchtiger ermittelt

Anzeige

Kehl (ots) – Nach einem Unfall in der Gustav-Weis-Straße am Dienstag Abend, gelang es den Beamten des Polizeireviers Kehl den verantwortlichen Fahrzeugführer zu ermitteln. Gegen 19:45 Uhr war der 35-jährige Polo-Fahrer vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den am Fahrbahnrand parkend abgestellten Renault einer Frau aufgefahren. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen ebenfalls geparkten Peugeot geschoben. Trotz eines Fremdschadens von rund 4.000 Euro, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Neben seinem eigenen Schaden von rund 1.500 Euro muss sich der Mann nun auch mit einem Strafverfahren wegen Unfallflucht auseinandersetzen.

/rs

