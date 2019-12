Kehl – Ungebetener Gast

Anzeige

Kehl (ots) – Das aggressive Verhalten eines Lokalbesuchers hat am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße geführt. Der 47-Jährige wollte nach vorausgegangenen Streitigkeiten die Gaststätte auf Aufforderung der Angestellten gegen 20:40 Uhr nicht verlassen. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten des Polizeireviers Kehl und der Bundespolizei zeigte sich der Mann uneinsichtig und musste aus der Gaststätte geführt werden. Nach einem erteilten Platzverweis und einer deutlichen Ansprache durch die Beamten verließ der Gast die Örtlichkeit. /am

