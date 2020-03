Kehl – ungebührliches Verhalten

Anzeige

Kehl (ots) – Eine 58 Jahre alte Autofahrerin wartete mit ihrem Lebensgefährten am Donnerstag gegen 4 Uhr am Bahnhofsplatz in ihrem Auto auf den Bus. In diesem Moment trat ein 40-Jähriger an das Auto heran und wollte die Tür öffnen. Dies scheiterte aber daran, dass die Frau rechtzeitig das Auto von innen verschließen konnte. In der Folge soll der 40-Jährige mit anzüglichen Handlungen und Äußerungen sich ungebührlich verhalten haben. Beim Eintreffen einer verständigten Polizeistreife des Reviers in Kehl flüchtete der Unhold in Richtung Frankreich. Letztendlich gelang es Beamten der Bundespolizei den Mann festzuhalten und den Beamten des Polizeireviers Kehl zu überstellen. Die weitere Überprüfung ergab, dass er mit über 1,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

