Kehl – Unter Drogen auf gestohlenem Roller

Kehl (ots) – Die Kontrolle eines 36-jährigen Rollerfahrers endete am Dienstagnachmittag mit mehreren Anzeigen und der Sicherstellung des von ihm genutzten Zweirades. Gegen 15 Uhr fiel einer Steife des Polizeireviers Kehl der Mann auf, als er mit dem Piaggio-Kleinkraftrad von der Königsberger Straße in Richtung Straßburger Straße fuhr. Dabei missachtete er eine rote Ampel und fuhr weiter. Augenscheinlich beim Erkennen des Streifenwagens fuhr er auf den Gehweg und beendete selbst seine Fahrt. Bei der näheren Überprüfung des Mittdreißigers stellte sich heraus, dass er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten, worauf hin eine Blutprobe entnommen wurde. Im Laufe der Ermittlungen zu den Besitzverhältnissen des Rollers stellte sich überdies heraus, dass dieser offenbar am vergangene Samstag im Bereich Oberkirch entwendet wurde. Die genauere Begutachtung des ursprünglichen Mofas hinsichtlich technischer Veränderungen soll nun zu Tage bringen, ob das Gefährt aufgrund seiner Geschwindigkeit einen Führerschein zum Fahren erfordert. Einen solchen konnte der Mittdreißiger nicht vorweisen.

