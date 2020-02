Kehl – Verkehrsverstoß endet in handfester Auseinandersetzung

Anzeige

Kehl (ots) – Einen mutmaßlichen Verkehrsverstoß eines Pkw-Fahrers filmte am Mittwoch gegen 12:30 Uhr ein Passant in der Beethovenstraße. Dies erzürnte den Autofahrer so sehr, dass es zu einem verbalen Streit kam. Letztendlich entwickelte sich der Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung. Einem hinzueilenden Zeugen gelang es zunächst, die Streithähne zu trennen. Da der Autofahrer sich dennoch nicht beruhigte flüchteten die beiden anderen in eine nahe Praxis. Die Beamten des Polizeireviers in Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

