Kehl – Verletzter Rollerfahrer

Kehl (ots) – Am Montag kam es in der Elsässer Straße zu einem Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Passat-Lenker. Ein 32-Jähriger wollte gegen 18:30 Uhr mit seinem Zweirad der abknickenden Vorfahrtsstraße auf der Elsässer Straße folgen und wurde hierbei von einem 53-jährigen Passat-Fahrer beim Abbiegevorgang übersehen. Der Rollerfahrer kam durch die Kollision zu Fall und wurde schwerverletzt ins nächste Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro.

