Kehl – Von der Straße abgekommen

Kehl (ots) – Ein Unfall in den heutigen frühen Morgenstunden ist möglicherweise auf eine medizinische Ursache zurückzuführen. Ein 81 Jahre alter Mann ist hierbei kurz nach 4 Uhr auf der Graudenzer Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge in die Leitplanke gekracht. Hierbei zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Sein Renault wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert.

