Kehl, Willstätt – Rollerfahrer übersehen

Anzeige

Kehl, Willstätt (ots) – Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer kollidierte am Montagabend mit einem Hyundai. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte hierbei der 48-jährige Hyundai-Fahrer, der gegen 22.20 Uhr von der Sander Straße in Richtung Obere Landstraße unterwegs war, den von links herannahemden Zweiradfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Rollers auf die Motorhaube des Autos geschleudert. Beide Fahrer trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 4.500 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4263671