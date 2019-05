Kehl – Wohnungseinbruch in Kehl

Anzeige

Kehl (ots) – Am Sonntagabend wurde in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.55 Uhr, während einer kurzen Abwesenheit der Wohnungsinhaber, in der Schillerstraße in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eingebrochen. Zuvor kletterte der unbekannte Dieb auf den Balkon und hebelte das dortige Schlafzimmerfenster auf. Hierbei entstand am Fenster ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Über das Diebesgut liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Kehl unter der Telefonnummer 07851/8930 entgegen.

