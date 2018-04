Kehl – Zeugenaufruf nach Diebstahl

Kehl (ots) – Ein Unbekannter hat im Verlauf des Sonntags die Mittagsruhe einer Anwohnerin in der Gärnterstraße ausgenutzt. Während sich diese kurz nach 14.30 Uhr in ihrem Garten aufhielt, schlich der Langfinger durch eine unverschlossene Hintertür in das Wohnanwesen und entwendete hier einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend suchte er das Weite. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich beim dem Täter um einen etwa 30-jährigen Mann gehandelt haben. Er soll zirka 180 Zentimeter groß und von mitteleuropäischer Erscheinung gewesen sein. Er hätte eine Jeans und ein weißes T-Shirt sowie schwarze Handschuhe getragen. Auffällig sollen seine O-Beine gewesen sein. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851-8930 entgegen.

