Kehl – Zu viel

Kehl (ots) – Innerhalb 30 Minuten gerieten in der Nacht auf Donnerstag zwei alkoholisierte Autofahrer in das Visier von Beamten des Polizeireviers Kehl. Bei einer Kontrolle gegen 3.15 Uhr wurde bei einem 32 Jährigen in der Straßburger Straße nicht nur ein Wert von knapp 1,4 Promille festgestellt, der Opel-Fahrer dürfte überdies unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Eine erhobene Blutprobe wird weiteren Aufschluss hierüber geben. Kurz vor 3.45 Uhr war auch die Fahrt für einen 22 Jahre alten Audi-Lenker beendet. Er steuerte seinen Wagen mit rund einem Promille durch die Graudenzer Straße. Er wurde ebenso einem Arzt zur Blutentnahme zugeführt. Beide Nachtschwärmer gelangen nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

