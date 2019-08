Keltern – E-Bikes und ein Mountainbike gestohlen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Keltern, in den Ortsteilen Ellmendingen und Niebelsbach, an drei verschiedenen Tatorten insgesamt vier E-Bikes und ein Mountainbikes im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Zweiräder waren dabei entweder aus den Garagen oder von den Grundstücken gestohlen worden. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können werden gebeten, sich an den Polizeiposten Remchingen unter 07232/372580 oder das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 zu wenden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4348016