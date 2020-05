Keltern – Erneute Farbschmierereien in Dietlingen, Zeugenaufruf

Anzeige

Keltern (ots) – Zu erneuten Sachbeschädigungen, die durch verschiedene Schmierereien an Fassaden hinterlassen und am Donnerstagmorgen in Dietlingen festgestellt wurden, sucht die Polizei dringend Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 04.00 Uhr, haben Unbekannte sowohl die Fassade des Rathauses in der Östlichen, als auch die Wand eines Lebensmittelmarktes in der Westlichen Friedrichstraße mit Schriftzügen verunreinigt und dadurch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Wie bereits in der Nacht zum 1. Mai wurde wiederum rote Farbe verwendet, weshalb derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden kann.

Bislang ergaben sich noch keine sachdienlichen Hinweise auf die Sachbeschädigungen von der 1. Mai-Nacht. Deshalb bittet die Polizei, dass sich in beiden Fällen mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen oder Hinweisgeber mit ihren Meldungen an das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 oder an den Polizeiposten in Remchingen unter 07232/372580 wenden.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4597456 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4597456