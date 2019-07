Keltern – Größerer Polizeieinsatz nach Schussabgaben aus Schreckschusswaffe

Anzeige

Enzkreis (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagmittag in Keltern-Dietlingen, als zwei 47 und 25 Jahre alte Männer mit einer Schreckschusswaffe in die Luft feuerten und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernten.

Anwohner meldeten kurz vor 12 Uhr, dass in der Straße „Am Remberg“ soeben zwei Schüsse gefallen seien und sich kurz darauf zwei Männer in einem BMW davonfuhren. Da die Hintergründe zunächst völlig unklar waren, wurden mehrere Polizeistreifen zur Überprüfung hinzugezogen. Mithilfe der Zeugenaussagen konnte der betreffende BMW im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen bereits wenige Minuten darauf auf einem Firmenhof gesichtet und die beiden Insassen widerstandslos festgenommen werden. Auf Nachfrage gaben die Männer an, dass sie dort auf ihrem Grundstück mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hätten. Einen sogenannten „kleinen Waffenschein“ konnten sie vorlegen. Diese Aussage deckte sich schließlich auch mit den umfangreichen Maßnahmen in der Straße „Am Remberg“, wo letztlich auch die verwendete Schreckschusswaffe im Haus aufgefunden wurde.

Verletzt wurde durch die Schussabgaben niemand weswegen nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein waffenrechtlicher Verstoß nicht vorliegt.

Die Schreckschusswaffe wurde dennoch zur Überprüfung sichergestellt.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4333810