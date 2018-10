Keltern, L 562 – Nach Sturz mit dem Motorrad schwer verletzt

Anzeige

Keltern (ots) – Mit seinem Motorrad Aprilia Shiver 750 war am späten Sonntagnachmittag ein 18-Jähriger auf der Landesstraße 562 zwischen Keltern-Ellmendingen und Auerbach unterwegs. Der junge Mann aus dem westlichen Enzkreis überholte zunächst ein Auto und fuhr dann in eine leichte Linkskurve. Hier verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Die L 562 mußte für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen – eine Fremdbeteiligung am Sturz des Motorradfahrers konnte ausgeschlossen werden.

