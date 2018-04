Keltern – Motorradfahrer erkennt abbiegenden Pkw zu spät

Enzkreis (ots) – Am Sonntag gegen 12.00 Uhr, war eine 26-Jährige mit ihrem Pkw von Schwann kommend, auf der Landesstraße 339 in Richtung Dennach unterwegs. In Höhe der Landesstraße 4552 bremste sie ab um nach links abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 49-jährige Motorradfahrer erkannte dies zu spät, bremste und wollte am Pkw links vorbeifahren. Hierbei prallte er mit dem Motorrad gegen die Fahrerseite des Pkw, wurde nach links abgewiesen, fuhr in einen Grünstreifen und stürzte. Er blieb unverletzt. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt.

