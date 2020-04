Keltern – Nach Unfall geflüchtet: Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Anzeige

Keltern (ots) – Eine 65 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag mit ihrem Pkw in Dietlingen nach einem Verkehrsunfall einfach davon gefahren, ohne sich weiter zu kümmern.

Die 65-jährige Kiafahrerin fuhr die Westliche Friedrichstraße in Richtung Ellmendingen entlang und bremste ihren Pkw plötzlich bis zum Stillstand ab, wodurch der hinter ihr fahrende 22-jährige Radfahrer mit dem Wagen kollidierte. Durch den Auffahrunfall stürzte er von seinem Rennrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach Zeugenaussagen begutachtete die Autofahrerin in der Folge den Unfallschaden an ihrem Wagen und fuhr danach einfach davon. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Der 22-Jährige benötigte keinen Rettungswagen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die 65-Jährige schnell ermitteln. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

