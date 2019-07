Keltern – Straßensperrung wegen brennendem Müll

Anzeige

Keltern (ots) – Brennender Müll auf einem Müllfahrzeug hat am Freitagmorgen zu einer Straßensperrung geführt.

Gegen 07.40 Uhr meldete der 46-jährige Fahrer eines Müllwagens, dass er sich gerade auf der Landstraße 562 befindet und er festgestellt hat, dass es aus seiner Ladung qualme. Der Mann hatte zuvor Mülleimer in Dietlingen geleert und war Richtung Ellmendingen unterwegs. Auf Anweisung hielt er in einer geeigneten Parkbucht an, um seine Fracht auf der Straße zu entladen. Damit der brennende Müll durch die herbeigeeilte Feuerwehr abgelöscht werden konnte, musste dieser auf der Straße verteilt werden. Während der Löscharbeiten wurde die Landstraße in beide Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt. Nach dem Ablöschen wurde der Müll durch einen angeforderten Bagger in einen Container umgeladen und abtransportiert. Ob im Müllwageninnern ein Schaden entstanden ist, bedarf noch weiterer Abklärung.

