Keltern – Verdacht auf präparierte Köder mit Glasscherben

Keltern (ots) – Wurst- und Fleischteile mit einzelnen Glasstücken wurden am Donnerstag in einem Wohngebiet in Keltern-Ellmendingen aufgefunden.

Eine Hundehalterin war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Hund auf der Straße „In der Wittum“ unterwegs und stellte fest, dass ihr Vierbeiner etwas vom Boden neben einer Parkbank aufnahm. Noch bevor ihr Hund den Gegenstand schlucken konnte, konnte sie ihm den Gegenstand aus dem Maul nehmen. Dabei handelte es sich um ein Wurststück, in welchem sich ein farbloses Glasstück befand. Neben der dortigen Parkbank wurden weitere Wurst-/Fleischstücke aufgefunden, in denen ebenfalls farblose Glasteile enthalten waren. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier in Neuenbürg unter 07082/7912-0.

