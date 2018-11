Keltern – Zwei Einbrüche in Ellmendingen

Anzeige

Keltern (ots) – Ein Unbekannter Täter verübte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vermutlich gleich zwei Einbrüche im Ortszentrum von Ellmendingen. Sowohl in eine Gaststätte als auch in ein Fitnessstudio drang der Täter durch Aufhebeln eines Fensters beziehungsweise einer Tür in die Gebäude ein. In beiden Fällen suchte er den Tresenbereich ab und entwendete Bargeld. Im Fitnessstudio hebelte er noch einen Tresor auf, der ihm weitere Beute einbrachte. Insgesamt erbeutete der Täter mehrere hundert Euro und verursachte einen Schaden von über 1000.- Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remchingen unter 07232/372580 oder dem rund um die Uhr erreichbaren Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

