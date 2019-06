Kesselwagen entgleist bei Einfahrt in Rangierbahnhof

Anzeige

Mannheim (ots) – Heute Nachmittag ereignete sich am Haltepunkt Mannheim ARENA/Maimarkt ein Bahnbetriebsunfall. Bei der Einfahrt in den Rangierbahnhof fuhr ein Kesselwagen auf eine Rangierlok auf. Hierauf entgleiste der Kesselwagen und kippte auf einen Mast, welcher die Oberleitung führt. Der mit Kohlenstoffdisulfid beladene Kesselwagen wurde zwar beschädigt, zu einem Gefahrgutaustritt kam es jedoch nicht. Da sich das Geschehen während der Vorbeifahrt eines Fernverkehrszugs ereignete, musste dieser kurzzeitig seine Fahrt unterbrechen. Die betroffenen Gleise am Haltepunkt wurden für den Bahnverkehr gesperrt. Die betroffene Oberleitung wird geerdet und der verunfallte Waggon anschließend geborgen. Dies kann noch einige Stunden dauern. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

