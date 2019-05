Kippenheim – Alkoholgrenzwert überschritten?

Anzeige

Kippenheim (ots) – Ein 29 Jahre alter Autofahrer muss nach einem Auffahrunfall am Donnerstagabend in der Unteren Hauptstraße um seinen Führerschein bangen. Der Ford-Lenker prallte gegen 20.22 Uhr in das Heck eines vorausfahrenden Audi und verursachte so einen Schaden von rund 4.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Lahr bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Dies führte zunächst zu einem Alkoholtest und später zur Erhebung einer Blutprobe. Der Promillewert des 29-Jährigen bewegt sich im Grenzbereich des Erlaubten, weshalb zunächst die Auswertung der Blutuntersuchung abgewartet werden muss. Ab 0,3 Promille droht dem jungen Mann allerdings ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt wurde niemand.

