Kippenheim – Aufgefahren

Kippenheim (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen hat sich eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin leicht verletzt. Die Frau war kurz vor 10 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie ihre Geschwindigkeit verringerte, um auf einen Parkplatz einzubiegen. Ein nachfolgender 61-jähriger Lenker eines Ford erkannte dies zu spät und fuhr in das Heck des Golfs. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.

