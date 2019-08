Kippenheim, B3 – Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Anzeige

Kippenheim (ots) – Ein Leichtverletzter und rund 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag auf der B3 an der Ampelanlage beim „Sulzer Kreuz“. Ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer war hierbei kurz vor 17 Uhr in das Heck eines abbremsenden Opel geprallt. Der 81-jährige Lenker des Opel musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt.

