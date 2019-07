Kippenheim – Dreister Dieb

Anzeige

Kippenheim (ots) – Ein noch unbekannter dreister Dieb hat am Montagmittag in der Selzenstraße in den Fahrradkorb einer vorbeiradelnden 57-Jährigen gegriffen und so Beute gemacht. Der mit einem Kapuzenpullover und Schal vermummte Mann nahm den Rucksack der Frau an sich, stieg auf ein Mountainbike und suchte das Weite. Eine kurzzeitige Verfolgung der Frau sowie eines Zeugen blieb ohne den erhofften Erfolg. Im Bereich der Hauptstraße verlor sich die Spur des Diebes. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ermitteln nun wegen Diebstahls.

