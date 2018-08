Kippenheim – Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Kippenheim (ots) – Unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht über zwei aufgebrochene Türen in ein Wohnhaus der Weinbergstraße eingestiegen. In den Räumen galt das Interesse der Langfinger dem Inhalt sämtlicher Schränke und Schubladen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde ist noch unklar. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

