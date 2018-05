Kippenheim – Fahrraddiebstahl kommt ans Licht

Kippenheim (ots) – Weil er unbeleuchtet die untere Hauptstraße entlang fuhr, wurde ein 22-jähriger Mountainbike-Fahrer am späten Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Geländerad nicht um sein Eigentum handeln konnte. Das besagte Rad wurde bereits vor über drei Jahren am Bahnhof in Steinach als gestohlen gemeldet. Der junge Mann sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Das Mountainbike wurde auf dem Polizeirevier Lahr einbehalten.

