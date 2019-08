Kippenheim – Fahrzeugbrand, Hinweise erbeten

Anzeige

Kippenheim (ots) – Die Besitzer eines Mercedes sind in den frühen Freitagmorgenstunden durch den Feuerschein ihres brennenden Wagens wach geworden und alarmierten kurz nach 4:30 Uhr die Feuerwehr und Polizei. Der Autoeigentümer versuchte noch mit einem Nachbarn seinen in der Bernhard-von-Clairvaux-Straße abgestellten Wagen mit eigenen Löschversuchen zu retten, konnte jedoch einen größeren Brandschaden im Frontbereich nicht verhindern. Im Rahmen der Löschmaßnahmen trug eine 32 Jahre alte Frau eine leichte Rauchintoxikation davon und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kippenheim löschten das Feuer vollends ab. Die Flammen haben zuvor auf die Verkleidung eines angrenzenden Gartenschuppens übergegriffen und diesen in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Gesamtschaden bei rund 30.000 Euro liegen. Spezialisten der Kriminaltechnik sind nun auf Spurensuche. Nach bisherigen Feststellungen gehen die Beamten der Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die Ermittler bitten nach wie vor unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um jeden kleinsten Hinweis zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen.

/wo

