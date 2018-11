Kippenheim – Freundliche Geste führt zu leichten Verletzungen

Anzeige

Kippenheim (ots) – Die freundliche Geste eines Rollerfahrers führte am Mittwochnachmittag zu leichten Verletzungen desselben. Der 39-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr den Mattweg in Richtung der Bahnhofstraße, als er einen Bekannten erblickte und diesen mit einem Handzeichen grüßen wollte. Vermutlich aufgrund der zeitgleich eingeleiteten Bremsung kam der Enddreißiger zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der am Motorroller entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

