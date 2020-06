Kippenheim – Kind mit Fahrrad von Fahrzeug erfasst, Zeugen gesucht

Anzeige

Kippenheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmittag, bei dem ein Kind auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst wurde und zu Fall kam, suchen die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Ettenheim nach Zeugen. Die 11-Jährige war gegen 12:15 Uhr auf der `Unteren Hauptstraße` unterwegs und wollte an der Eimündung zur `Friedhofstraße` die Fahrbahn überqueren. Beim Anfahren nach einem kurzen Stopp kam es zum Zusammenstoß mit der unbekannten Autofahrerin, welche sich mehrfach nach dem Gesundheitszustand des Kindes erkundigte. Erst im Nachgang ließen sich leichte Verletzungen des Mädchens und Schäden am Fahrrad feststellen. Nun bitten die Beamten die Lenkerin des weißen Kleinwagens oder Personen die Hinweise auf sie geben können, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 zu melden. /ma

