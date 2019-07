Kippenheim – Polizei sucht Zeugen nach Überfall

Anzeige

Kippenheim (ots) – Die Beamten der Kripo Offenburg ermitteln seit Samstagabend wegen schweren Raubs und hoffen in diesem Zusammenhang auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Laut Schilderung des Mitarbeiters eines Lebensmittelmarkts sei er gegen 21:30 Uhr in der Bahnhofstraße von vier unbekannten Männern überfallen worden. Er habe vor dem Geschäft auf einen Bekannten gewartet, als er von zwei mit Sturmhauben maskierten Männern genötigt wurde, den Markt aufzuschließen. Im Laden sei er mit einem Messer bedrängt und durch einen Schlag von zwei weiteren darin befindlichen Personen niedergestreckt worden. Anschließend sei er auf dem Boden fixiert und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Mit einem Schlüssel sollen die Unbekannten einen Tresor geöffnet und darin deponiertes Bargeld geraubt haben. Der Überfallene hat hierdurch leichte Verletzungen davongetragen und begab sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Wer hat gegen 21:30 Uhr rund um den Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei.

