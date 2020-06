Kippenheim, Schmieheim – Hoher Sachschaden durch Sprayer, Polizei bittet um Hinweise

Anzeige

Kippenheim, Schmieheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben „Schmierfinke“ am Sportplatz in Kippenheim sowie an verschiedenen Orten in Schmieheim ihr Unwesen getrieben und hierbei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Während am Sportplatz ein Stromkasten, die Eingangstür sowie eine Leuchtreklame des dortigen Vereinsheims mit Farbe verunstaltet wurden, waren in Schmieheim zwei Bushaltehäuschen, eine Infotafel, ein Stromkasten sowie ein Verkehrszeichen besprüht worden. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 um Hinweise zu den bislang unbekannten Sprayern. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler Hinweise von möglichen Zeugen, die sich zur betreffenden Zeit im Bereich einer Parkbank im Gewann Pfaffental (Verlängerung Spitalstraße) aufgehalten haben. Dort wurde in einem Mülleimer eine Sprühdose aufgefunden, die mutmaßlich für die Sachbeschädigungen Verwendung gefunden hat.

/wo

