Kippenheim – Standgehalten

Anzeige

Kippenheim (ots) – Die Türen eines Einfamilienhauses im ‚Bienenmättle‘ haben am Dienstagvormittag einem Einbruchsversuch standgehalten, sodass der bislang Unbekannte seinen Heimweg ohne Beute antreten musste. Nach Sachlage hatte sich der Fremde zwischen 8:15 Uhr und 10:30 Uhr erfolglos an einer Holzeingangstür versucht, scheiterte daran aber ebenso, wie an der Robustheit einer Kellertür. Zurück blieb jedoch ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4418239