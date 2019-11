Kippenheim – Streitbares Quartett

Anzeige

Kippenheim (ots) – Die Hintergründe einer tätlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend in einer Bar in der ‚Untere Hauptstraße‘ sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Lokalgäste im Alter zwischen 24 und 29 Jahren aneinandergeraten sein und aufeinander eingeschlagen haben. Nachdem der Streit gegen 21:45 Uhr in der Bar seinen Ursprung gefunden hat, verlagerte sich das Gerangel nach draußen, wo sich die Kontrahenten weiterhin gegenseitig ‚bearbeitet‘ haben sollen. Die aufgeplatzte Unterlippe eines Beteiligten deutete auf schlagkräftige Argumente hin. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Von den Widersachern standen drei Männer leicht unter Alkoholeinfluss. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ermitteln wegen Körperverletzung.

