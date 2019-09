Kippenheim – Türen aus Fenster geworfen

Anzeige

Kippenheim (ots) – Warum eine Bewohnerin am Montag kurz vor 19:30 Uhr insgesamt drei Glastüren aus ihrem Fenster in den Hof des Anwesens in der Allmendstraße geworfen hat ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Eine zufällig sich im Hof aufhaltende 38 Jahre alte Nachbarin wurde wohl nur durch glückliche Umstände nicht verletzt. /ag

