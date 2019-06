Kippenheim – Von der Hochzeitsfeier in die Zelle

Anzeige

Kippenheim (ots) – Im Rahmen einer Hochzeitsfeier geriet am Samstagabend ein 48-jähriger Mann mit seiner Ex-Frau in Streit. In betrunkenem Zustand verließ der Mann die Feier und ging zu Fuß in Richtung Kippenheimweiler. Verkehrsteilnehmer meldeten die Gefahr durch den auf der Straße gehenden Fußgänger. Als eine Polizeistreife den Mann antraf, versuchte er einen Beamten zu schlagen, wodurch dieser stürzte und sich an der Hand verletzte. Bei der folgenden Festnahme widersetzte sich der Mann und verletzte auch den zweiten Beamten leicht. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Zelle. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft folgt. /Br

