Kippenheim – Waschmaschine brannte

Kippenheim (ots) – Offenbar aufgrund eines technischen Defektes musste am Freitagmorgen die Feuerwehr in die Alemannenstraße ausrücken. Ursache war eine brennende Waschmaschine in einem Firmengebäude, welche nach ersten Erkenntnissen einen technischen Defekt aufwies. Der Brand konnte zwar gelöscht werden, jedoch entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. /sp

