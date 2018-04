Kippenheim – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kippenheim (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Oberen Hauptstraße auf der Suche nach dem Fahrer eines Motorrollers und möglichen Zeugen des Malheurs. Nach ersten Ermittlungen hatte der Motorrollerfahrer gegen 12.45 Uhr sein Zweirad vor einer Hofeinfahrt in Richtung Lahr plötzlich abgebremst und so eine nachfolgende E-Bike-Lenkerin zu Fall gebracht. Nach dem Sturz der 49-Jährigen hielt der Gesuchte an, befragte die Frau kurz nach ihrem Befinden und fuhr dann davon. Durch den Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Rollers und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

