Unbekannte Tunichtgute haben in der Nacht zum Sonntag in Knittlingen im Enzkreis mindestens zehn Gullideckel ausgehoben und die Gullieimer entfernt. Laut Polizei wurden die Deckel und Eimer in verschiedenen Vorgärten und Böschungen wiederentdeckt.

Glücklicherweise seien die Gullideckel entdeckt worden, bevor jemand zu Schaden gekommen sei, heißt es von der Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise zu den Tätern ans Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/96930.

BNN/ots