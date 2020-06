Knittlingen – Brand eine Mehrfamilienhauses im Rohbau

Anzeige

Knittlingen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gg. 17:45 Uhr zu einem Brand in einem 5-Familienhauses, das sich noch im Rohbau befand. Die Bauherrin war zu dieser Uhrzeit auf die Baustelle gekommen um ihrer Mutter den Baufortschritt zu zeigen, als sie im Bereich des Obergeschosses den Brand bemerkte und sofort die Feuerwehr alarmierte. Das in Holzständerbauweise gebaute Haus, dessen Dach bereits isoliert war, brannte mehrere Stunden und zuletzt musste die Isolierung, die noch ohne Ziegel war durch die Feuerwehr mit Hilfe eines örtl. Bauunternehmers und dessen Kran geöffnet werden. Der Bau ist vermutlich einsturzgefährdet, eine Schadenshöhe läßt sich derzeit nicht beziffern. 1 Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Im Einsatz waren 70 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Knittlingen, Maulbronn, Sternenfels udn Maulbronn, sowie 2 Rettungswagen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

