Knittlingen – Diebe wollen in Tankstelle einbrechen

Knittlingen (ots) – Am Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Tankstellengebäude in der Stuttgarter Straße in Knittlingen einzubrechen. Gegen 04.45 Uhr ging bei dem Versuch eine Glasscheibe des Gebäudes zu Bruch, was die Langfinger bewegt haben könnte, die Tatörtlichkeit unverrichteter Dinge zu verlassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker telefonisch unter 07041 96930 entgegen.

