Knittlingen – Draht über Hohlweg

Enzkreis (ots) – Einer aufmerksamen Familie ist es zu verdanken, dass am Sonntag im Ortsteil Hohenklingen keine Personen zu Schaden kamen. Die Familie spazierte gegen 12:15 Uhr auf der Maulbronner Steige den dortigen Hohlweg „Ochsensteige“, als sie einen zirka 1 Millimeter dicken Metalldraht in zirka 1 Meter Höhe quer über dem Weg gespannt, feststellten. Die Familie sicherte die Gefahrenstelle ab, bis eine Polizeistreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker vor Ort kam. Der Wanderweg wird von vielen Radfahrern und Fußgängern genutzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Versuch des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche im besagtem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Mühlacker, unter Telefon 07041 96930, zu melden.

