Knittlingen – Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Enzkreis (ots) – Eine verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Knittlingen ereignete.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 26-jährige Fahrer eines VWs gegen 19:00 Uhr die Stuttgarter Straße von Maulbronn kommend in Richtung Knittlinger Stadtmitte. Als er an einer Tankstelle vorbeikam, beabsichtigte er, nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Dabei missachtete er jedoch offenbar den Vorrang eines entgegenkommenden Opels, woraufhin es in der Folge zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 56-jährige Fahrer des Opels leichte Verletzungen, der 26-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

