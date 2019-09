Knittlingen – Einbrecher im Industriegebiet unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Knittlingen (ots) – Mutmaßlich mehrere unbekannte Täter suchten in der Nacht zum Freitag drei Firmen im Knittlinger Industriegebiet auf. Während sich der Diebstahlsschaden insgesamt auf geschätzte 3.000 Euro beziffert, fällt der angerichtete Sachschaden weitaus höher aus. Betroffen waren drei Betriebe der Baubranche, zwei benachbarte in der Zeppelin- sowie eine weiterer in der Bertha-Benz-Straße.

Teilweise machten die Diebe nur wenig beziehungsweise sinnlose Beute, indem sie beispielsweise Akku-Ladegeräte für Spezialgeräte des Bausektors entwendeten. Auch wurden Baucontainer und ein Magazinraum aufgebrochen, wo sie eine Stihl-Motorsäge des Typs MS 260 im Wert von 400 Euro erbeuteten. Größter Schaden entstand aber an einer Raupe, an der die Hydraulikschläuche durchtrennt wurde, um die Baggerschaufel bewegen zu können. Sie war zur Diebstahlssicherung vor einem Baucontainer platziert worden. Dem nicht genug, zertrümmerten die Unbekannten die Scheibe dieser Raupe und jene eines Lkw-Führerhauses.

Auf unbekannte Art und Weise gelangten sie schließlich noch in ein hochwertiges Wohnmobil, welches in dem Bereich abgestellt war. Im Innern war alles durchwühlt, aber offenbar nichts entwendet worden.

Der Polizeiposten Maulbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4374549