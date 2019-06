Knittlingen – Einbruch in Arztpraxis

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Arztpraxis in Knittlingen eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 22:00 und 07:30 Uhr ein rückwärtiges Fenster der in der Wiesenstraße gelegenen Praxis auf. Nachdem die Diebe hierdurch in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und nahmen die dabei aufgefundenen Wertgegenstände mit sich.

Wer Verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

